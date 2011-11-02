Чорнобильці вирушили на Банкову

Чорнобильці, які сьогодні зранку пікетували будинок уряду, виступаючи проти скасування пільг, за закликом народного депутата Олега ЛЯШКА вирушили до Адміністрації Президента.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, народний депутат заліз на міліцейський автомобіль групи документування і став закликати учасників акції вирушати на пікетування АП. У міліції ці дії парламентарія розцінюють як заклик до порушення громадського порядку. "Щоб не допустити цього правоохоронці підтягнули резерви для охорони правопорядку", - зазначили в міліції.