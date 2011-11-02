Українська діаспора завтра пікетуватиме посольства

«Міжнародний рух українців «За повернення на Батьківщину» (місто Генуя, Італія) і громадянський рух «Мала Батьківщина» заявили про приєднання до акції протесту, що відбудеться 3 листопада під стінами Верховної Ради України. Про це йдеться у листі, надісланому на адресу Всеукраїнської громадянської акції «Вперед!».

Як повідомили УНІАН організатори акції, в заяві представники української діаспори зазначили: «Ми підтримуємо всі прогресивні сили, які виступають за відновлення в Україні законних прав та гарантій соціального захисту наших громадян. Ми вважаємо великою честю для себе сказати «Геть!» тим корумпованим ділкам, які сьогодні називаються в народі «Верховна Зрада!». Сьогодні всі ми робимо одну і ту ж справу – створюємо нову Державу, яку ми з гордістю зможемо залишити нашим дітям та онукам!».

Лідери Міжнародного руху українців «За повернення на Батьківщину» та громадянського руху «Мала Батьківщина» звернулися до співвітчизників, які перебувають за кордоном, із закликом 3 листопада прийти до посольств України в Італії, Іспанії, Португалії, Чехії, Словаччини, Німеччини, Канади, США, Австралії, Російської Федерації та в інших країнах і підтримати своїх братів.

Представники української діаспори за кордоном поділяють гасла, під якими 3 листопада пройде акція «Вперед!» біля стін Верховної Ради. «Ні – погіршенню життя!», «Так – Народним реформам!», «Уряд і Верховну Раду – у відставку!», «Твоя родина – Мала Батьківщина – Велика Вітчизна», – саме такі заклики наводяться в офіційній заяві, підписаній головою Громадянського руху «Мала Батьківщина» і співголовою міжнародного руху українців «За повернення на Батьківщину» Анатолієм ХИЖНЯКОМ.

Начальник штабу Всеукраїнської громадянської Акції «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ дякує представникам громадських організації, які об’єднують українську діаспору за кордоном за підтримку. «Тільки разом ми можемо досягти змін в країні! Громадянське суспільство має примушувати владу поважати себе, оскільки політики вже повністю себе дискредитували», – заявив він.

За словами А.ПАНАЕТОВА, оскільки парламент не хоче почути підприємців, то 3 листопада представники понад 250 організацій вийдуть під стіни Верховної Ради та вимагатимуть її саморозпуску.