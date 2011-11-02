Литвин знайшов вихід, і думає, що він влаштує усіх

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наполягає на необхідності ухвалення нового закону про вибори народних депутатів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні під час зустрічі зі співдоповідачами Комітету ПАРЄ з питань дотримання обов`язків і зобов`язань країнами-учасницями Ради Європи (Моніторинговий комітет) Маріеттою де ПУРБЕ-ЛУНДІН та Майліс РЕПС.

В.ЛИТВИН висловив думку, що чинний виборчий закон «нівелює особистість», і зміни потрібні, аби парламент був відповідальним.

Нині, сказав В.ЛИТВИН, у Верховній Раді зареєстровано 6 виборчих законопроектів, які пропонується розглянути завтра, 3 листопада. За словами керівника парламенту, у разі, якщо «результати обговорення продемонструють відсутність компромісу», він запропонує провести рейтингове голосування по всіх законопроектах, і той, який набере найбільшу кількість голосів, ухвалити у першому читанні або направити на повторне перше читання. На думку В.ЛИТВИНА, потім потрібно створити спеціальну комісію із представників всіх фракцій, яка доопрацьовуватиме законопроект до другого читання.

«Це найбільш реальний шлях для ухвалення закону, який, як мінімум, не буде викликати різких заперечень», - сказав він.

Керівник парламенту також зауважив, що «незважаючи на відсутність законодавчої заборони приймати зміни до виборчого законодавства менш ніж за рік до виборів», він переконаний, що нова редакція закону про вибори народних депутатів має бути ухвалена до кінця нинішнього року.