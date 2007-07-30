Ключковський не зрозумів сумного анекдоту від Мороза

12:06, 30 липня 2007
Політика
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Це було б смішно, якби не було так сумно...

Юрій Ключковський
"Скликаючи завтра так звану позачергову сесію ВР, Мороз напевно хоче реалізувати сценарій зриву виборів. Він вже переконався, що перевибори невідворотні, тому робить все, аби продовжити своє життя в українській політиці. Однак Мороз не розуміє, що у такий спосіб він нищить українську державу”, - сказав в коментарі сайту RAZOM народний депутат п’ятого скликання Юрій Ключковський.

“Для мене незрозуміла ідея Мороза привести до присяги якихось нових депутатів. Цікаво, де він їх міг взяти? Від “Нашої України” і БЮТ немає нових кандидатів у депутати, оскільки списки “обнулені”, - наголосив Ключковський, коментуючи інформацію про те, що позачерговій сесії може бути прийнята присяга нових депутатів.

“Це – анекдот із сумним закінченням, - підкреслив він. – Це дійсно було б смішно, якби не було так сумно, оскільки подібні безчинства відбуваються на найвищих щаблях влади”.

Юрій Ключковський також додав, що ВР може розглядати зміни до Конституції лише після висновку Конституційного Суду, а такого висновку немає. Водночас народний депутат зазначив, що якби навіть був висновок КС і за умови повноважності ВР, на позачерговій сесій все одно не можна змінювати Конституцію.

 

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