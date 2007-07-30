Ключковський не зрозумів сумного анекдоту від Мороза
Це було б смішно, якби не було так сумно...
|Юрій Ключковський
“Для мене незрозуміла ідея Мороза привести до присяги якихось нових депутатів. Цікаво, де він їх міг взяти? Від “Нашої України” і БЮТ немає нових кандидатів у депутати, оскільки списки “обнулені”, - наголосив Ключковський, коментуючи інформацію про те, що позачерговій сесії може бути прийнята присяга нових депутатів.
“Це – анекдот із сумним закінченням, - підкреслив він. – Це дійсно було б смішно, якби не було так сумно, оскільки подібні безчинства відбуваються на найвищих щаблях влади”.
Юрій Ключковський також додав, що ВР може розглядати зміни до Конституції лише після висновку Конституційного Суду, а такого висновку немає. Водночас народний депутат зазначив, що якби навіть був висновок КС і за умови повноважності ВР, на позачерговій сесій все одно не можна змінювати Конституцію.