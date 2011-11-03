Намети біля Печерського суду залишаться аж до звільнення Тимошенко

Партія «Батьківщина» хоче перетворити наметове містечко біля Печерського райсуду Києва на центр агітації і пропаганди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Київської обласної організації «Батьківщини» Костянтин БОНДАРЄВ.

Він пояснив, що таке рішення пов’язане з тим, що «Батьківщина», як опозиційна політична сила, не може повноцінно доносити до суспільства свою точку зору на політичні процеси через існування цензури в ЗМІ. Тому, за його словами, було ухвалене рішення створити на базі наметового містечка біля Печерського райсуду Києва центр для підготовки своїх активістів, аби вони могли повноцінно проводити агітаційну роботу.

За словами К.БОНДАРЄВА, партія підготувала лекторів, методику і буде вчити членів партії, як спілкуватись із суспільством. Він сказав, що партія планує почати з навчання партійного активу тому, як правильно доносити інформацію до суспільства, як ефективно виступати на мітингах, агітувати, а також захищати свої права. «Ми будуємо тут центр опору владі», - сказав К.БОНДАРЄВ.

Керівник Київської міської організації «Батьківщини» Юрій ОДАРЧЕНКО зі свого боку наголосив, що також планується навчати активістів, як правильно спілкуватись із силовими структурами. Він зазначив, що зараз влада незаконно використовує правоохоронні органи у боротьбі з опозицією, людей незаконно затримують на різноманітних акціях протесту, і тому партія має намір навчати своїх активістів тому, як правильно захищати свої права у таких ситуаціях.

Відповідаючи на запитання журналістів, як довго існуватиме наметове містечко біля суду, Ю.ОДАРЧЕНКО сказав, що воно буде доти, доки «не буде позитивно вирішена справа Юлії ТИМОШЕНКО. Поки вона не буде на волі і не отримає можливість брати активну участь в політичному житті».