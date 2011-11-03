Пасенюк: Кожен суддя мріє завершити свою кар’єру в Конституційному Суді

Кандидат на посаду судді Конституційного Суду України, голова Вищого адміністративного суду Олександр ПАСЕНЮК заявляє, що зі справи судді-хабарника Ігоря ЗВАРИЧА зробили політичне шоу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПАСЕНЮК заявив на засіданні Верховної Ради під час розгляду питання щодо його обрання на посаду судді КС у відповідь на зауваження представників опозиції, що саме він причетний до призначення І.ЗВАРИЧА суддею.

«Щодо ЗВАРИЧА, то це біль адміністративної юстиції. Але я думаю, що фактично з цієї справи зробили шоу», - сказав він.

При цьому О.ПАСЕНЮК додав, що І.ЗВАРИЧА призначав не він, а Президент України.

На запитання депутатів, наскільки він вважає законним повернення країни за рішенням Конституційного Суду до Конституції в редакції від 2006 року, О.ПАСЕНЮК сказав: «Ці повноваження Конституційного Суду виписані з Конституції».

Говорячи про посаду судді КС, О.ПАСЕНЮК зауважив, що кожен суддя мріє завершити свою кар’єру в Конституційному Суді.