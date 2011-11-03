Правозахисниця пояснила, чому Європа схвильована долею однієї жінки

Президент Ліги міжнародних прав жінок Анні СЮЖЬЄ вважає, що вирок, винесений колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО 11 жовтня Печерським районним судом Києва, свідчить про встановлення в Україні режиму, який неполітичними методами намагається позбутися свого опонента.

Статтю А.СЮЖЬЄ для французького видання Le Nouvel Observateur цитує "Український тиждень",повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Що це за режим, котрий, щоб позбутися противника, засуджує його до семи років позбавлення волі "за перевищення посадових повноважень"... Що це за режим, якого не хвилює реакція Європейського Союзу, який завжди діяв обережно в таких ситуаціях, проте зараз заявляє про необхідність надати колишньому прем’єр-міністру право на справедливий апеляційний процес. Те, чого не було на першому процесі", - пише А.СЮЖЬЄ.

Французький правозахисник нагадує, що за оцінками найбільш об’єктивних спостерігачів Ю.ТИМОШЕНКО була ефективним прем’єр-міністром. "Тоді вона зупинила багато незаконних домовленостей в енергетичній сфері. Крім того, під її керівництвом доходи від промисловості та електроенергії в Україні різко зросли", - пояснює вона.

"Дехто здивується, чому ми схвильовані долею однієї жінки Юлії ТИМОШЕНКО замість того, щоб зосередитись на інших пріоритетах, таких як наслідки економічних та фінансових криз або перевороти в арабському світі. Я вважаю, що нам треба боротися на всіх цих фронтах одночасно. Адже, права жінок укріплюють позиції на прикладі борців, одним з яких є Юлія ТИМОШЕНКО. Її доля залежить від кожного з нас, від нашої пильності як європейських громадян", - переконана А.СЮЖЬЄ.

Французький правозахисник розраховує, що влада України відреагує на рекомендації європейських країн. "Ми всі розуміємо, що, незважаючи на нібито байдужість до міжнародної думки, український режим з усією увагою ставиться до наших послань, петицій та прохань про зустрічі", - зазначила вона.

А.СЮЖЬЄ також звернулася до громадян країн Європейського Союзу із закликом підтримати петицію французького письменника і філософа Даніеля Сальваторе ШИФФЕРА з вимогою негайного звільнення Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, у серпні 2011 року Д.С.ШИФФЕР очолив європейський громадський рух за позбавлення України права на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 році у відповідь на арешт Ю.ТИМОШЕНКО. 19 жовтня французький філософ оприлюднив в журналі Le Nouvel Observateur петицію, в якій закликав демократів всіх країн, незалежно від статусу, об`єднатися та поставити свій підпис під вимогою негайного звільнення Ю.ТИМОШЕНКО. Згодом цю петицію буде передано Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ і судді Печерського районного суду Києва Родіону КІРЄЄВУ.

Довідка УНІАН. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ у 2009 році. Цей вирок викликав надзвичайний резонанс у світі. Заяви про його політичну мотивованість зробили представники більшості країн.