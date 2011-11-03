Опозиція вимагає, щоб Хорошковський і Могильов розказали, хто збирається стріляти у владу

Опозиція вимагає, щоб завтра, під час Години запитань до уряду, у парламенті виступили голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ та міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ з приводу заяви Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про нібито масову закупівлю зброї в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту сказав заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

Він нагадав, що вчора під час розширеного засідання уряду Президент зробив заяву, у зв’язку з якою «громадськість була шокована» про те, що в Україні масовою закуповують зброю з метою підготовки до збройних нападів на органи державної влади.

«Президент України фактично звинуватив опозицію, бо ми, як опозиція, є опонентами Президента, то ми маємо одну вимогу і одну пораду Президенту України», - наголосив М.ТОМЕНКО.

За його словами, опозиція вимагає, щоб завтра під час Години запитань до уряду у ВР «голова СБУ, міністр внутрішніх справ України доповіли не лише парламенту, а й українському народові – хто, в яких регіонах скуповує масово зброю і готується до збройного повстання».

М.ТОМЕНКО додав, що в разі необхідності «опозиція готова ініціювати створення тимчасової слідчої комісії й активно взятися до роботи, щоб не допустити такого перебігу подій, про який говорить Президент України».

Звертаючись до Президента України й інших власних інститутів, М.ТОМЕНКО наголосив: «Якщо ви хочете жити в країні, яку всі поважають і поважають наші громадяни, то орієнтуйтесь не на тих, хто мовчить, терпить і чекає, а орієнтуйтесь на тих громадян України, які думають, шанують себе і поважають, і тоді владу будуть поважати, й Україну будуть поважати».

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 листопада, під час розширеного засідання уряду Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що правоохоронні органи передали йому інформацію про закупівлю зброї опонентами влади для нападу на органи влади.

Водночас, міліція та СБУ в офіційних коментарях цю інформацію не підтвердили.

Сьогодні Управління зв’язків з громадськістю МВС України повідомило, що міліція цього року вилучила з незаконного обігу велику кількість зброї і з’ясовує достеменні наміри людей, які зберігають арсенали.