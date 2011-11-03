На місці, де постане всенародний пам’ятник Матері-Вдові, встановлять камінь

4 листопада, у п’ятницю, об 11 годині у столичному парку Перемоги (станція метро «Дарниця») відбудеться волелюдне зібрання, під час якого буде урочисто встановлено камінь на місці, де незабаром постане всенародний пам’ятник Матері-Вдові.

В урочистостях візьмуть участь керівники Київської міськдержадміністрації, Міністерства культури, голова Українського фонду культури, пост-академік, Герой України Борис Олійник.

Запрошуються представники засобів масової інформації.

Дійство приурочене 68-ій річниці з дня визволення Києва від гітлерівських окупантів.