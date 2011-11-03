Під Радою знепритомнів беркутівець

Правоохоронці продовжують відтісняти учасників мітингу від будівлі парламенту у Маріїнський парк.

Як передає кореспондент УНІАН, за деякими даними, один з бійців спецпідрозділу міліції «Беркут» втратив свідомість і впав, але колеги підхопили та винесли його з натовпу.

Після того як з площі перед Верховною Радою міліціонери відтіснили учасників акції, на асфальті залишилися роздавлені гарбузи, кілька палиць і зменшена копія державного прапора.

Бійці «Беркута» час від часу перебігають полощу з одного місця на інше.