Під Радою знепритомнів беркутівець
12:03, 03 листопада 2011Політика
3058 0
Колеги підхопили та винесли з натовпу
Правоохоронці продовжують відтісняти учасників мітингу від будівлі парламенту у Маріїнський парк.
Як передає кореспондент УНІАН, за деякими даними, один з бійців спецпідрозділу міліції «Беркут» втратив свідомість і впав, але колеги підхопили та винесли його з натовпу.
Після того як з площі перед Верховною Радою міліціонери відтіснили учасників акції, на асфальті залишилися роздавлені гарбузи, кілька палиць і зменшена копія державного прапора.
Бійці «Беркута» час від часу перебігають полощу з одного місця на інше.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter