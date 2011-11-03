Міліція знайшла чоловіка, який закликав ламати паркан біля ВР
12:35, 03 листопада 2011Політика
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Назвався представником Ляшка
Працівники міліції встановили особу, яка сьогодні під час акції протесту біля Верховної Ради закликала учасників акції ламати металевий паркан.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, правоохоронці опитують людину, яка відрекомендувалася їм представником народного депутата Олега ЛЯШКА.
Також у міліції зазначили, що правоохоронцю, якому під час сутички стало зле, надається медична допомога. Що саме сталося з ним, у столичному главку міліції не уточнюють, лише додають, що він є військовослужбовцем Внутрішніх військ МВС України.
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