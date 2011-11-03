Міліція знайшла чоловіка, який закликав ламати паркан біля ВР

Працівники міліції встановили особу, яка сьогодні під час акції протесту біля Верховної Ради закликала учасників акції ламати металевий паркан.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, правоохоронці опитують людину, яка відрекомендувалася їм представником народного депутата Олега ЛЯШКА.

Також у міліції зазначили, що правоохоронцю, якому під час сутички стало зле, надається медична допомога. Що саме сталося з ним, у столичному главку міліції не уточнюють, лише додають, що він є військовослужбовцем Внутрішніх військ МВС України.