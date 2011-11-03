Офіцер міліції знепритомнів, бо його вдарили кастетом у щелепу?

Офіцера полку Внутрішніх військ МВС України, який сьогодні постраждав під час сутички біля Верховної Ради, госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, під час прориву через металевий паркан хтось із учасників акції протесту вдарив правоохоронця кастетом у щелепу, внаслідок чого той знепритомнів.

За інформацією міліції, медики «швидкої допомоги» надали постраждалому першу медичну допомогу, у тому числі із застосуванням крапельниць, після чого відвезли до однієї з лікарень.