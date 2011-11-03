Спецназ зупинив пікетувальників за 100 метрів від дверей АП

Близько 300 активістів ряду громадських організацій пікетують будівлю Адміністрацію Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, вони прийшли на вулицю Банкову з боку вулиці Інститутської.

Пікетувальників зупинив кордон з бійців спецпідрозділів МВС на відстані близько 100 м від входу до Адміністрації Президента. Крім цього, на невеликій відстані за кордоном міліції встановлено стаціонарний металевий паркан.

Учасники акції тримають державні прапори, прапори своїх громадських організацій та скандують: «Банду геть!».