Литвин офіційно оголосив Пасенюка суддею КС під вигуки «Ганьба!»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН офіційно оголосив у парламенті про призначення Олександра ПАСЕНЮКА суддею Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виголошення повідомлення представники опозиції вигукували «Ганьба!». Також депутати із фракцій "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС підійшли до президії і заявили про фальсифікацію результатів голосування за призначення О.ПАСЕНЮКА суддею КС.

Перед цим голова лічильної комісії ВР Микола ШЕРШУН зазначив, що комісія отримала бюлетені для голосування 259 народних депутатів. За його словами, за кандидатуру О.ПАСЕНЮКА проголосували 249 народних депутатів, проти – 8, 2 бюлетені визнані недійсними.

Таким чином лічильна комісія запропонувала вважати О.ПАСЕНЮКА призначеним на посаду судді КС.

Водночас, народний депутат Юрій ПРОКОПЧУК (фракція "БЮТ-Батьківщина") заявив, що народний депутат України Юрій ЛИТВИН вкинув до урни додаткові 20 бюлетенів, що «було зафіксовано заступником голови лічильної комісії і мною особисто, а також всіма журналістами, які були присутні». Ю.ПРОКОПЧУК наголосив, що «Ю.ЛИТВИН, зайшовши в кабінку з газетою, дістав з газети 20 бюлетенів, які однією стопочкою там лежали, що було зафіксовано, і таким чином призвів до фальсифікації вибори судді КС». За словами Ю.ПРОКОПЧУКА, дехто пояснював, що Ю.ЛИТВИН вкидав бюлетені депутатів зі своєї фракції, але якщо б навіть так було насправді, то це є «грубе порушення» Конституції України та Регламенту ВР. Ю.ПРОКОПЧУК зауважив, що при цьому особисто голосували, зокрема, Ігор ШАРОВ та інші депутати із фракції Народної партії.

Ю.ПРОКОПЧУК зазначив, що за таких обставин неможливо визнати легітимними «вибори судді КС ПАСЕНЮКА».

«Тому суддя Конституційного Суду України ПАСЕНЮК не є суддею Конституційного Суду», - наголосив він.

Незважаючи на ці зауваження і заяви про те, що деякі члени лічильної комісії склали протокол про фальсифікації, В.ЛИТВИН офіційно оголосив про призначення О.ПАСЕНЮКА суддею КС.