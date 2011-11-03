Балога знову хоче відкрити Чорнобиль для туристів

Міністр надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА повідомив про намір відновити туристичні поїздки в зону відчуження навколо ЧАЕС.

«Доцільність викликана давнім, постійним і великим інтересом до Чорнобильської зони як в Україні, так і за кордоном», - розповів він в інтерв`ю Weekly.ua.

За словами В.БАЛОГИ, цю ідею підтримала адміністратор Програми розвитку ООН Хелен КЛАРК.

«Мій задум в тому, щоб люди - наковці, експерти, журналісти всіх країн - змогли побачити зону такою, яка вона є, позбутися похмурих стереотипів, одержати правдиву інформацію: це кращий засіб від чуток і домислів», - сказав він. Також міністр прокоментував почате в жовтні 2011 будівництво в зоні централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (зокрема, елементів, які використовуються в рентгенівських апаратах, при лікуванні раку, капсул з цезієм або стронцієм). «Їх накопичилося багато, причому навколо міст-мільйонників. Тому, щоб повністю забезпечити жителів та екологію мегаполісів, почали будувати сховище, ціна питання – 120-125 млн. грн.», - сказав В.БАЛОГА.

Україні допомагає європейське співтовариство: Велика Британія дала 8 млн. фунтів стерлінгів, ще 2 млн. євро виділив Євросоюз, завершення будівництва заплановане на літо 2013 року.