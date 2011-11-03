У Могильова кажуть, що під ВР постраждали два міліціонери
Ратушняк провів брифінг
Під час сьогоднішніх сутичок біля Верховної Ради двоє співробітників міліції отримали тілесні ушкодження.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві журналістам заявив начальник Департаменту охорони громадського порядку МВС України Віктор РАТУШНЯК.
«Під час цих подій двоє працівників міліції отримали тілесні ушкодження», - сказав він.
В.РАТУШНЯК повідомив, що один з правоохоронців – військовослужбовець спецпідрозділу внутрішніх військ отримав удар кастетом, втратив свідомість і зі струсом головного мозку був госпіталізований. Інший постраждалий – боєць спецпідрозділу «Беркут», якого вдарили у брову, лікарі наклали йому декілька швів.
За словами В.РАТУШНЯКА, особи, які завдали співробітникам міліції тілесні ушкодження, встановлені.