У Могильова кажуть, що під ВР постраждали два міліціонери

Під час сьогоднішніх сутичок біля Верховної Ради двоє співробітників міліції отримали тілесні ушкодження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві журналістам заявив начальник Департаменту охорони громадського порядку МВС України Віктор РАТУШНЯК.

«Під час цих подій двоє працівників міліції отримали тілесні ушкодження», - сказав він.

В.РАТУШНЯК повідомив, що один з правоохоронців – військовослужбовець спецпідрозділу внутрішніх військ отримав удар кастетом, втратив свідомість і зі струсом головного мозку був госпіталізований. Інший постраждалий – боєць спецпідрозділу «Беркут», якого вдарили у брову, лікарі наклали йому декілька швів.

За словами В.РАТУШНЯКА, особи, які завдали співробітникам міліції тілесні ушкодження, встановлені.