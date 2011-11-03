На Печерську відновить роботу дитсадок, який не функціонував 11 років

Після капітального ремонту відновить роботу дитячий садочок №107, що на вул. Лютеранській, 17-А. Сьогодні об’єкт оглянув голова Печерського району Сергій Сущенко, повідомляє офіційний портал Київської міської влади.

«Дошкільний навчальний заклад був споруджений ще у 1935 році, а у 2000 році припинив свою роботу за дорученням тодішньої Старокиївської райдержадміністрації. За дорученням Олександра Попова ми розпочали тут капітальний ремонт, адже і мережі, і сама будівля закладу були вкрай зношені. Станом на сьогодні вже проведено повну заміну мереж, відремонтовано покрівлю, приміщення садка. Залишилось відновити дитячий майданчик. Після завершення повної реконструкції у садочку зможуть виховуватися 75 малюків», – розповів голова району.

Робоча група з райдержадміністрації також відвідала амбулаторію сімейної медицини на вул. Підвисоцького, 4-А, яка вже готова найближчими днями розпочати свою роботу.

Як розповів Сергій Сущенко, амбулаторія сімейної медицини обслуговуватиме 6000 мешканців району, що дозволить значно розвантажити діючу поліклініку. Це вже третя амбулаторія, яку протягом 2011 року відкривають в Печерському районі.

Нагадаємо, одним із стратегічних завдань, які Олександр Попов поставив перед керівникам районів, є розширення мережі дошкільних навчальних закладів у столиці.