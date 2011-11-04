Фор: справа Тимошенко ясно показала порушення права на захист

Реакція Європейського Союзу на вирок колишньому прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО є реакцією на порушення в Україні права на захист.

Про це посол Франції в Україні Жак ФОР сказав в інтерв`ю «Українській правді».

«Перший і дуже важливий пункт. Із самого початку реакція в Євросоюзі і у Франції – це не реакція захисту когось конкретно. Взагалі ні! Треба, щоб всі чітко усвідомлювали: це реакція на порушення в Україні права на захист. І справа Ю.ТИМОШЕНКО дуже ясно показала, що право захисту не було дотримане. Ми все це бачили», - сказав посол.

Кажучи про свої враження від самого процесу над Ю.ТИМОШЕНКО, Ж.ФОР відзначив: «Так, ми разом з моїми колегами регулярно ходили до суду, спостерігали і прагнули зрозуміти, в чому суть справи. Моя думка: це був незбалансований суд».

Водночас дипломат висловив думку, що коли політик робить щось не так, то найдемократичніший захід проти нього – це вибори. «Коли політик втрачає рівень підтримки і довіри своїх виборців – це, на мою думку, для нього найбільша санкція», - сказав Ж.ФОР.

Разом з тим він відзначив, що не можна порівнювати суд над Ю.ТИМОШЕНКО із судом над колишнім Президентом Франції Жаком ШИРАКОМ. На думку посла, різниця між цими справами в тому, що в судах Франції повністю реалізується право на захист.

«А у вас був незбалансований суд», - сказав Ж.ФОР.

Кажучи про наслідки для України після засудження Ю.ТИМОШЕНКО, Ж.ФОР сказав: «Звичайно, ми не повинні вказувати: "Зробіть так чи інакше". Але ми чули, як Президент ЯНУКОВИЧ сказав кільком високопоставленим представникам Євросоюзу в Ялті й у Варшаві, що "ми шукаємо вихід з цієї кризи".

OK, якщо Президент сказав, ми віримо його заявам. І чекаємо, коли будуть зроблені конкретні кроки, про які він сказав кільком людям.

Але поки що цього не видно. Навпаки, після вироку ми раптом читаємо у ваших медіа, що СБУ відкрила нову кримінальну справу стосовно екс-прем`єр-міністра. Але ж це не той шлях, про який раніше говорила влада!

Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це дуже серйозно. Адже ми повірили тому, про що сказала нам влада. Але якщо після цих слів ми не бачимо справ, це викликає у нас сумнів у словах української влади.