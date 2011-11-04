У Верховній Раді доповідає Клюєв

У Верховній Раді України під час Години запитань до уряду щодо соціальної політики держави доповідає перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, голова парламенту Володимир ЛИТВИН повідомив, що на засіданні ВР відсутній прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, який перебуває з робочим візитом у Сербії.

Крім того, у відрядженнях у США перебувають віце-прем’єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО та міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

Також у відрядженнях перебувають міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК та міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА.

Разом з тим, спікер повідомив, що віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ знаходиться у відпустці.