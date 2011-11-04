Силовики в Одесі розстріляли не бандита, а міліціонера, який багато знав?

Аслан Дікаєв ніколи не брав участі в громадянській війні в Чечні. Він служив у структурі Розвідувального управління Міністерства оборони Російської Федерації, а відтак, після демобілізації, 7 років прослужив в органах міліції.

Таку заяву зробив рідний брат убитого – Адам ДІКАЄВ, який несподівано зателефонував з Чечні до редакції одеського інтернет-видання www.048.ua.

Редакція видання цитує А.ДІКАЄВА: «Аслан приїхав до України 5 років тому відпочивати в Криму. Там на нього, за посередництва якогось бізнесмена вийшли заступник міністра МВС (України) і хтось з начальства Одеської міліції. Після цього він звільнився з лав російській міліції і перебрався до України. Тут міліціонери пообіцяли йому і громадянство, і посвідку на проживання (жив весь цей час він без необхідного пакета документів). Чим він конкретно займався, Аслан не уточнював: спочатку він говорив, що працює у бізнесмена охоронцем, потім — що у нього є кав’ярня на березі моря».

Як повідомив А.ДІКАЄВ, «більше він (Аслан – УНІАН) розповів мені торік, коли я відпочивав в Одесі в санаторії імені Чкалова. Він приїхав до мене і розповів про зв`язки з керівництвом української міліції і про те, що працює він на них».

«Зараз на території Росії у вбитого, крім брата є ще мати і 16 двоюрідних братів, - розповів А.ДІКАЄВ. - Всі вони читають статті в Інтернеті і дивуються, чому в Україні з їх брата - міліціонера зробили кілера».

Адам ДІКАЄВ задається питанням, пише інтернет-видання: «чому героями спецоперації зробили тих, хто вбив Аслана без суду і слідства, чому міліціонери не захотіли добитися ні імен замовників убивств, ні обставин цих убивств. Також братові вбитого А.Дікаєва невтямки: якщо Аслана не покривало керівництво міліції, де б він роздобув такий арсенал зброї, якщо йому її не дали, не надали житло і транспорт».

У розмові Адам ДІКАЄВ відзначив: «Якщо у Аслана не було покровителів у міліції, то чому він більше ніж добу сидів у готелі (мається на увазі одеський готель «Особняк» - УНІАН) і нікуди не виїжджав?». Адам ДІКАЄВ також уточнив, що навіть свій автомобіль марки БМВ Аслан «придбав у одного з керівників Кримського УБОЗу».

За словами Адама, його брат збирався виїхати з України, і саме тому міліція почала за ним полювання, повідомляє редакція інтернет-видання www.048.ua і додає, що «в жодному разі не звинувачує будь-кого з керівництва української міліції. Але, як ще одна версія того, що сталося в Одесі, розповідь людини, яка представилася рідним братом Аслана ДІКАЄВА, безперечно, має право на життя».

Газеті «Сегодня»вдалося зв`язатися з Адамом ДІКАЄВИМ. У телефонній розмові він відзначив, що під час останньої зустрічі цього літа його брат помітно нервував. «Я впевнений, що Аслан серйозно побоювався своїх покровителів з міліції. У його машині я побачив пістолет Тт. Аслан туманно пояснив, що зброя йому потрібна для роботи. Нібито українські правоохоронці зробили його начальником секретного спецпідрозділу, і невдовзі його буде направлено в «якусь гарячу точку». Приїхавши до Росії, я з жахом дізнався про те, що Аслана застрелили в Одесі 1 жовтня, ще і на всю країну оголосили кілером», - розповідає родич убитого.

За версією Адама, його брата застрелили, аби він не зміг назвати прізвища своїх працедавців в МВС. «Я впевнений, що Аслана вбили за те, що він дуже багато знає про таємні справи міліціонерів. 30 вересня він їхав до Одеси за викликом свого начальника з МВС. Коли його автомобіль був зупинений під Кошарами, він зрозумів, що його хочуть прибрати. А в міліціонерів він стріляв при самозахисті. Та й тут ще питання стоїть - хто в кого стріляв першим, - ділиться своїми припущеннями Адам. - Якби Аслан хотів вбивати, він би перестріляв усіх під Кошарами - його підготовка спецназівця дозволяла це зробити. На користь моєї версії про розправу над братом свідчить і те, що він зупинився в готелі під своїм прізвищем - до перестрілки він явно не готувався, особливо не нервував і не був готовий оборонятися. Швидше за все, він чекав, коли йому допоможуть його покровителі в МВС. При цьому він не підозрював, що міліції вже не потрібний і дано команду на його знищення».

Нагадаємо, що вночі 30 вересня на автотрасі Миколаїв-Одеса при спробі затримання А.Дікаєва було застрелено двох одеських міліціонерів, а ще чотирьох поранено. 1 жовтня злочинці, які обстріляли правоохоронців, було блоковано спецназом МВС і СБУ в приватному готелі «Особняк» на 8 ст. Фонтану в Одесі. Після 4-годинного обстрілу двоє кілерів - Аслан Дікаєв і Хасан Хадісов - загинули. Третьому, Андрію ШЕМЯТЕНКОВУ, вдалося вранці 1 жовтня вислизнути прямо з-під носа міліціонерів (готель був уже заблокований спецназом) на таксі.

За інформацією видання, голова одеської міліції Михайло ЯЦКОВ стверджує: версія Адама ДІКАЄВА - брехня або спланована провокація.

«Не факт, що ви спілкувалися саме з родичем кілера, будь-хто може таким представитися, - заявив М.ЯЦКОВ. — Хтось намагається відбілити кілера за будь-яку ціну. Якщо Адам ДІКАЄВ хоче розголосити якісь факти, то хай приїжджає до України і пише заяву в прокуратуру. Буде порушено кримінальну справу».

Також, за словами правоохоронця, третього спільника кілера – А.ШЕМЯТЕНКОВА - «повністю обклали»: «У нього немає іншого виходу, крім як здатися. Якщо він не стріляв, то це буде доведено, і йому нема чого боятися».

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області в ніч на 30 вересня ц.р. при затриманні злочинців у перестрілці загинули двоє правоохоронців, ще четверо були поранені. Але зловмисники, які вчинили обстріл, зникли з місця події.

1 жовтня міліція встановила, що злочинці переховуються на території одеського готелю «Особняк». Було проведено спецоперацію із затримання, під час якої міліціонери ліквідували двох терористів, третьому вдалося зникнути.

4 жовтня в Інтернеті з`явився ролик, знятий студентом Одеської юридичної академії (гуртожиток якої розташований безпосередньо біля готелю «Особняк»), в якому снайпери силових структур розстрілюють А.Дікаєва, який кинув автомат і хотів здатися працівникам правоохоронних органів.

Начальник Одеського обласного УВС М.ЯЦКОВ сказав, що скандальний ролик «недостовірний», але підтвердив, що «дійсно, А.Дікаєв намагався прорватися з оточення, перестрибнувши у двір студентського гуртожитку».

«Комсомольская правда в Украине»опублікувала слова бійця «Сокола» про те, що перед штурмом їм було дано наказ: живих не брати. Також цей боєць розповів, що бачив, як А.Дікаєв певний час на бігу відстрілювався, а потім упустив автомат, йому вистрілили по ногах, він упав, і - після короткого обговорення в ефірі - була дана команда про його ліквідацію.