Попов віддав Call-центр киянам

Голова КМДА Олександр Попов ініціював перейменування Call-центру зі «Служби допомоги мера» в «Інформаційно-довідкову службу допомоги киянам».

Про це, як повідомляє офіційний сайт КМДА, очільник адміністрації заявив під час ознайомлення з роботою служби.

Олександр Попов зауважив, що за 5 років існування call-центру було зареєстровано більше 9 мільйонів звернень киян. І кожного року їхня кількість пропорційно зростає.

«Тільки за 5 місяців громадського обговорення проекту Стратегії розвитку Києва до call-центру надійшло понад 4 тисяч пропозицій. Багато з них уже включено до Стратегії», – зазначив очільник міста. – «Кияни починають розуміти всі переваги діалогу та співпраці між владою і громадою. Скарги та нарікання з часом поступово трансформуються у конструктивні пропозиції».

Голова КМДА подякував співробітникам call-центру за терпіння та співчуття до чужих проблем і пояснив, чому службу на минулому тижні було перейменовано.

«Ваша робота дуже важлива як для міської влади, так і для мешканців міста. Київська міська державна адміністрація не може передбачити всі можливі ситуації, пов’язані з господарством столиці. Завдяки вам ми отримуємо оперативну інформацію про аварії на тепломережах, відключення світла або пориви труб», – зазначив Олександр Попов, та підкреслив: «У свою чергу саме КМДА робить усе можливе, щоб терміново вирішити кожну проблему. За результат відповідають працівники комунальних служб та підприємств міськадміністрації. Тому я ініціював перейменування Call-центру зі «Служби допомоги мера» в «Інформаційно-довідкову службу допомоги киянам».