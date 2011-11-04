Томенко просить СБУ з'ясувати, ким насправді був одеський кілер

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО направив голові Служби безпеки України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ звернення з проханням провести розслідування інформації про можливу співпрацю правоохоронних органів з убитим місяць тому в Одесі під час спец операції громадянином Росії Асланом Дікаєвим.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

Заступник голови ВР нагадав, що досі не оприлюднена інформація розслідування стосовно адекватності дій правоохоронних органів під час "одеського штурму".

Водночас М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що в засобах масової інформації з’являється інформація про співпрацю вбитого під час штурму А.Дікаєва з органами внутрішніх справ та про його ліквідацію як непотрібного свідка протиправних дій в органах МВС.

Заступник голови ВР попросив Службу безпеки України провести розслідування та поінформувати, чи мали місце факти співпраці правоохоронних органів з "одеським" кілером. Крім того, М.ТОМЕНКО також попросив СБУ повідомити про хід розслідування адекватності дій правоохоронних органів під час спецоперації в Одесі 1 жовтня цього року.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно рідний брат убитого – Адам ДІКАЄВ, який несподівано зателефонував з Чечні до редакції одеського інтернет-видання www.048.ua, заявив, що його брат ніколи не брав участі в громадянській війні в Чечні. За його словами, Аслан Дікаєв служив у структурі Розвідувального управління Міністерства оборони Російської Федерації, а відтак, після демобілізації, 7 років прослужив в органах міліції.

"Аслан приїхав до України 5 років тому відпочивати в Криму. Там на нього, за посередництва якогось бізнесмена, вийшли заступник міністра МВС (України) і хтось з начальства Одеської міліції. Після цього він звільнився з лав російській міліції і перебрався до України. Тут міліціонери пообіцяли йому і громадянство, і посвідку на проживання (жив весь цей час він без необхідного пакета документів). Чим він конкретно займався, Аслан не уточнював: спочатку він говорив, що працює у бізнесмена охоронцем, потім — що у нього є кав’ярня на березі моря", - сказав брат убитого.

Газеті «Сегодня» вдалося зв`язатися з Адамом ДІКАЄВИМ. У телефонній розмові він відзначив, що під час останньої зустрічі цього літа його брат помітно нервував. «Я впевнений, що Аслан серйозно побоювався своїх покровителів з міліції. У його машині я побачив пістолет ТТ. Аслан туманно пояснив, що зброя йому потрібна для роботи. Нібито українські правоохоронці зробили його начальником секретного спецпідрозділу і невдовзі його буде направлено в «якусь гарячу точку». Приїхавши до Росії, я з жахом дізнався про те, що Аслана застрелили в Одесі 1 жовтня, ще і на всю країну оголосили кілером», - розповідає родич убитого.

Нагадаємо, що в Одеській області в ніч на 30 вересня при затриманні злочинців у перестрілці загинули двоє правоохоронців, ще четверо були поранені. Але зловмисники, які вчинили обстріл, зникли з місця події.

1 жовтня міліція встановила, що злочинці переховуються на території одеського готелю «Особняк». Було проведено спецоперацію із затримання, під час якої міліціонери ліквідували двох терористів, третьому вдалося зникнути.

4 жовтня в Інтернеті з`явився ролик, знятий студентом Одеської юридичної академії (гуртожиток якої розташований безпосередньо біля готелю «Особняк»), в якому снайпери силових структур розстрілюють А.Дікаєва, який кинув автомат і хотів здатися працівникам правоохоронних органів.

Начальник Одеського обласного УВС М.ЯЦКОВ сказав, що скандальний ролик «недостовірний», але підтвердив, що «дійсно А.Дікаєв намагався прорватися з оточення, перестрибнувши у двір студентського гуртожитку».