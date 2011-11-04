В УНІАН - спільна прес-конференція Посольства Польщі і фірми VFS Global

8 листопада о 12.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція Посольства Республіки Польща в Україні з фірмою VFS Global, присвячена встановленню пунктів прийому візових анкет в Україні, що надаватимуть можливість подавати документи на польську візу в містах, розташованих якнайближче до місця проживання осіб.

Захід відбудеться за участю Посла Республіки Польща в Україні пана Генрика Літвіна, керівника Консульського відділу Посольства Польщі пана Рафала Вольського і керівника Реферату особового руху цього відділу пана Гжегожа Стиковського. Компанію VFS Global представлятимуть пан Шрінараян Санкаран і пані Анна Гуренко.

Прес-конференція проходитиме в приміщенні інформаційної агенції УНІАН (Київ, вул. Хрещатик, 4) у вівторок, 08 листопада 2011 року о год. 12.30.

Акредитація за номером телефону Посольства: +38 044 23007 19, електр. адреса: walentyna.bogacka@msz.gov.pl або реєстрація на місті за редакційними посвідченнями.