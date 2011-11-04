Круглий стіл «Чим закінчиться газовий конфлікт України з Росією?»
У вівторок, 8 листопада, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чим закінчиться газовий конфлікт України з Росією?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Теми, винесені на обговорення:
1. Прогнозована ціна на російський газ в 2012 році для України.
2. Перспективи газотранспортного консорціуму.
3. Чи загрожує газовим інтересам України «Південний потік»?
4. Сланцевый газ як фактор впливу.
Учасники круглого столу:
1. Михайло ГОНЧАР – директор енергетичних програм Центру «Номос»;
2. Олександр ГУДИМА – народний депутат України (БЮТ), міністр енергетики опозиційного уряду;
3. Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ – колишній уповноважений Президента України Віктора ЮЩЕНКА з міжнародних питань енергетичної безпеки;
4. Олександр ТОДІЙЧУК – президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club»;
5. Петро ГОЖИК - директор Інституту геологічних наук НАН України, академік.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).