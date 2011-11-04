Круглий стіл «Чим закінчиться газовий конфлікт України з Росією?»

16:19, 04 листопада 2011
Політика
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У вівторок, 8 листопада, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чим закінчиться газовий конфлікт України з Росією?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Теми, винесені на обговорення:

1. Прогнозована ціна на російський газ в 2012 році для України.

2. Перспективи газотранспортного консорціуму.

3. Чи загрожує газовим інтересам України «Південний потік»?

4. Сланцевый газ як фактор впливу.

Учасники круглого столу:

1. Михайло ГОНЧАР – директор енергетичних програм Центру «Номос»;

2. Олександр ГУДИМА – народний депутат України (БЮТ), міністр енергетики опозиційного уряду;

3. Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ – колишній уповноважений Президента України Віктора ЮЩЕНКА з міжнародних питань енергетичної безпеки;

4. Олександр ТОДІЙЧУК – президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club»;

5. Петро ГОЖИК - директор Інституту геологічних наук НАН України, академік.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

 

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