Круглий стіл «Чим закінчиться газовий конфлікт України з Росією?»

У вівторок, 8 листопада, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чим закінчиться газовий конфлікт України з Росією?». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Теми, винесені на обговорення: 1. Прогнозована ціна на російський газ в 2012 році для України. 2. Перспективи газотранспортного консорціуму. 3. Чи загрожує газовим інтересам України «Південний потік»? 4. Сланцевый газ як фактор впливу. Учасники круглого столу: 1. Михайло ГОНЧАР – директор енергетичних програм Центру «Номос»; 2. Олександр ГУДИМА – народний депутат України (БЮТ), міністр енергетики опозиційного уряду; 3. Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ – колишній уповноважений Президента України Віктора ЮЩЕНКА з міжнародних питань енергетичної безпеки; 4. Олександр ТОДІЙЧУК – президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club»; 5. Петро ГОЖИК - директор Інституту геологічних наук НАН України, академік. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter