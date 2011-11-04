Королевська: Під стінами Лук’янівського СІЗО сталося диво

Народний депутат України (фракція «БЮТ-«Батьківщина»), голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що на сьогодні головне завдання – звільнення лідера «Батьківщини», екс-прем'єра Юлії ТИМОШЕНКО з-під варти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політика, про це Н.КОРОЛЕВСЬКА сказала після мітингу під Лук‘янівським СІЗО.

«Те, що нам сьогодні вдалося побачити Юлію ТИМОШЕНКО, для нас дуже важливо. Сподіваюся, ми змогли за допомогою мегафонів повідомити її про те, що ми, її соратники, боремося за її звільнення», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – «Наше головне завдання сьогодні – зробити все, щоб Юля була на волі».

Політик підкреслила, що прихильники Ю.ТИМОШЕНКО вперше за останній місяць побачили і почули свого лідера. «Ми переконалися, що вона жива, що вона здорова. Це важливо, оскільки навколо Юлі створено справжню блокаду. Я не раз зверталася до судді Родіона КІРЄЄВА з проханням дати згоду на побачення з Юлією ТИМОШЕНКО, направила звернення до Апеляційного суду з вимогою організувати зустріч. Ми подаватимемо до суду на КІРЄЄВА за те, що він заблокував можливість побачення з Юлією ТИМОШЕНКО. Якщо ми одержимо негативну відповідь від Апеляційного суду, ми звертатимемося до суду вищої інстанції. У судових органів немає жодних законних підстав не допускати на побачення у СІЗО соратників, які хочуть побачити Юлію ТИМОШЕНКО», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Сьогодні виповнилося рівно 3 місяці від того дня, коли заарештували Юлію ТИМОШЕНКО. Під час мітингу прихильників лідера партії «Батьківщина» під стінами Лук‘янівського СІЗО сталося диво – ми побачили, що в одному з віконець слідчого ізолятора нам махає маленька рука. Коли всі учасники мітингу підійшли ближче до стін будівлі, ми змогли почути декілька фраз. Юля сказала, що вона з нами, що вона не зламалася, і ми переможемо», - розповіла журналістам Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомлялося, сьогодні понад 200 прихильників екс-прем'єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО провели мітинг біля Лук‘янівського слідчого ізолятора в Києві з вимогою звільнити лідера партії "Батьківщина".

Також у мітингу взяли участь народні депутати Іван КИРИЛЕНКО, Микола ТОМЕНКО, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Роман ЗАБЗАЛЮК.

Мітингувальники запустили в небо великі повітряні кулі з прикріпленим до них транспарантом, на якому написано «Юлі - волю!». Прихильники Ю.ТИМОШЕНКО скандували «Юля, ми з тобою».