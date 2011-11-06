Що росіяни думають про Януковича і Тимошенко? (опитування)

Понад третина росіян вважає, що Росії вигідно, щоб Україна знаходилася під її економічним і політичним контролем.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Аналітичним Центром Юрія Левади, результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, відповідаючи на запитання, які відносини з Україною були б кориснішими для Росії, 33% опитаних відповіли «щоб Україна знаходилася під економічним і політичним контролем Росії». При цьому 53% вважають, що для РФ вигідніше, щоб Україна була незалежною державою, що має добросусідські взаємовигідні відносини з Росією. Важко відповісти на це питання 15% респондентів.

Окрім цього, 24% опитаних вважають, що відносини між Україною і РФ у найближчі роки поліпшуватимуться. 51% опитаних вважають, що відносини між двома країнами залишаться такими ж, як були останнім часом. 11% вважають, що погіршуватимуться. 14% - важко відповісти.

При цьому 50% опитаних байдужі до українських політиків. Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ симпатизує 23%, екс-прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО – 10%. Важко відповісти – 17%.

Відповідаючи на запитання, у зв`язку з чим насамперед В.ЯНУКОВИЧ розпочав судове переслідування Ю.ТИМОШЕНКО, 35% опитаних відповіли для того, щоб позбутися політичного супротивника, 22% - для того, щоб спробувати розірвати укладений Ю.ТИМОШЕНКО газовий контракт, 17% - тому що дії Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра України завдали істотних збитків країні. 26% - важко відповісти.

При цьому більшість росіян добре ставляться зараз до України. 7% - дуже добре, 62% - здебільшого добре. 20% ставляться до України здебільшого погано», 3% - дуже погано. Важко відповісти – 9%.

При цьому 60% опитаних росіян не вважають Україну закордоном, 37% - вважають Україну закордоном, 3% - важко відповісти.

Опитування було проведене 21-24 жовтня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1586 чоловік, старше 18 років у 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка вказаних досліджень не перевищує 3,4%.