Донецький суд заборонив акцію «Україна майбутнього – в Євросоюзі»

Донецький окружний адміністративний суд заборонив партії «Україна майбутнього» проводити у понеділок, 7 листопада, акцію «Україна майбутнього – в Євросоюзі».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облорганізації партії.

У повідомленні наголошується, що суд заборонив на тій підставі, що за часом дана акція співпаде із запланованим на той самий день заходом комуністів. На думку суду, представники партії «Україна майбутнього» не змогли довести того, що не мають наміру порушувати громадський порядок і вступати у сутички з представниками Комуністичної партії.

Водночас КПУ дозволили проводити всі заплановані заходи 7 листопада.

В облорганізації партії «Україна майбутнього» це рішення суду вважають абсурдним, «оскільки згідно із законом доводити злі наміри відповідача повинен був позивач (представник КПУ), проте ніяких доказів або аргументів на користь ймовірних заворушень, зіткнень і загрози здоров`ю населення з боку відповідача позивачем надано не було».

Коментуючи це рішення суду, представник партії «Україна майбутнього» Сергій АНІКУШИН сказав: «На думку донецького суду, організації-послідовники тоталітарної комуністичної ідеології ВКП (б), винної у знищенні мільйонів безневинних людей, не створюють небезпеки для жителів Донецька, а партія «Україна майбутнього» - ліберальної, гуманістичної спрямованості - може організувати заворушення. Очевидна дурість, проте, про такий результат суду в міськраді нас попереджали наперед».

При цьому С.АНІКУШИН додав: «Виходить, що донецька влада, незважаючи на обіцянки провести в місті на належному рівні матчі Євро-2012, з більшою охотою готові бачити в центрі Донецька червоні прапори, аніж європейські прапори наших партнерів. З такими міськрадами і судами наша країна приречена на деградацію».