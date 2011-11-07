Комуністи збираються на Хрещатик попри заборону

Окружний адміністративний суд Києва заборонив проводити масові акції в Києві на Хрещатику і Майдані Незалежності 7 листопада. І всі, хто не послухається рішення суддів, будуть оштрафовані, попередив начальник прес-служби київської міліції Володимир Поліщук.

Під штраф можуть потрапити як мінімум п`ять тисяч осіб, пише КП в Україні. Така цифра вказана в заявках політичних партій, які планують на 94-у річницю Жовтневої революції вийти на центральну площу столиці. Тільки комуністи обіцяють вивести на вулицю 4 тисячі осіб. Ще одну тисячу - праві сили.

- Ніхто не має права заборонити людям вийти на мирні збори. Це наше свято, і ми проведемо ходу від пам`ятника Леніну Хрещатиком, - заявив комуніст Євген Царьков. - Рішення суду сьогодні - справа філософська. А судді хто? Акції комуністів пройдуть не тільки в Києві, а й в усіх обласних центрах країни. В Одесі ми збираємося біля Оперного театру.

Разом із комуністами в Києві мітингувати на день Жовтневої революції будуть Українська народна партія і Конгрес українських націоналістів. Правда, їх акції протесту плануються на Михайлівській площі. Тому зіткнень між лівими і правими не передбачається, хоча міліція обіцяє все одно підсилити охорону міста 7 листопада. А раптом народ попре на Верховну Раду, де свої акції обіцяють продовжити афганці і чорнобильці?

- Хай штрафують стільки, скільки хочуть, - заявив Царьков. - Ми будемо на акціях на честь "червоного дня календаря" за любої погоди. Особисто я не вірю, що вони наважаться підійти до нас зі своїми адміністративними протоколами.

Але в міліції посилаються на закон, перед яким офіційно всі рівні: і пільговики, яких штрафують за хуліганство, і народні депутати, які порушують рішення судів.