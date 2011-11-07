Комуністи мітингують на Бесарабській площі Києва

Близько 700 прихильників КПУ проводять мітинг на Бесарабській площі Києва з нагоди чергової річниці Жовтневої революції 1917 року.

Як передає кореспондент УНІАН, вони традиційно розташувалися навколо пам’ятника Леніну.

Оскільки не усі охочі вмістились на майданчику перед пам’ятником, то частина людей стоїть на розі Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка з одного із протилежних від пам’ятника боків, а також навпроти Бесарабського ринку.

Мітингувальники тримають червоні прапори і транспаранти: «Усі – на боротьбу за владу трудящих!» тощо.

Уздовж правого боку бульвару Тараса Шевченка перебуває велика кількість правоохоронців.