Люди Тягнибока побилися з міліцією

Декілька представників партії «Свобода» на вул. Хрещатик навпроти входу до метро «Хрещатик» спробували зупинити ходу комуністів на Майдан Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, вони намагалися прорватись на проїжджу частину вул. Хрещатик, однак їм перешкоджала міліція.

В результаті цього виникла бійка між представниками правоохоронних органів та «свободівцями».