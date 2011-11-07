ДПА поновила розслідування чотирьох справ, у яких фігурує Тимошенко

Державна податкова служба поновила розслідування у чотирьох кримінальних справах щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», в яких фігурує Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

За його словами, постанови про відновлення розслідування по чотирьох кримінальних справах були вручені Ю.ТИМОШЕНКО у п’ятницю представниками Головного слідчого управління податкової міліції ДПА.

За словами С.ВЛАСЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО були вручені старі постанови, датовані 2001-2003 роками. При цьому він додав, що всі ці справи стосуються діяльності ЄЕСУ у 1996-1997 роках.