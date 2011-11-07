Мельниченко: Кузьміна замовили, і куля вже летить

Екс-майор Управління держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО стверджує, що першого заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА можуть вбити "ескадрони смерті".

Про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив у інтерв`ю «Сегодня» (№ 249 від 7 листопада).

Він сказав, що Р.КУЗЬМІНА «замовлено, і куля в нього вже летить».

Як вважає екс-майор, кандидатура Р.КУЗЬМІНА «ідеально» вписується у внутрішньополітичну ситуацію, оскільки він «нажив» чимало ворогів, особливо після початку кримінального переслідування Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА, Леоніда КУЧМИ та інших представників колишньої влади.

«Його багато хто побоюється і в прокурорському середовищі. Він сам один вплутався у війну з іншим заступником генпрокурора ШИНАЛЬСЬКИМ, викривши як голова громадської організації - Асоціації прокурорських працівників, під вивіскою якої творилися різні фінансові неподобства. КУЗЬМІНА вважали камікадзе, який посягнув не стільки на ШИНАЛЬСЬКОГО, скільки на перших осіб ГПУ МЕДВЕДЬКА і ВИНОКУРОВА», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він відзначив, що тоді Олександра ШИНАЛЬСЬКОГО провели «на заслужений відпочинок», а Р.КУЗЬМІН пішов на підвищення і став першим заступником генпрокурора.

«За ним залишилося кураторство розслідування особливо важливих справ. І йому таки вдалося довести до вироку справу ТИМОШЕНКО, нейтрализовавши її як політика. Над Юлією «висять» й інші справи, тому у великій політиці вона вже не гравець, більш того, не кандидат у Президенти. Доля інших діячів, які чекають вироку в СІЗО або на підписці, аналогічна», - вважає М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

На його думку, із Р.КУЗЬМІНИМ давно хочуть звести рахунки «постраждали» та їхні прибічники.

Сам же Р.КУЗЬМІН сказав газеті «Сегодня» по телефону, що цю заяву М.МЕЛЬНИЧЕНКА коментувати не буде: «Спростовувати, підтверджувати не можу і не хочу». На питання, чи «замовляли» його у минулому, перший заступник генпрокурора розповів: «Загроза мого вбивства була такою, що мені дали цілодобову охорону, і я пересувався в броньованому автомобілі».

Р.КУЗЬМІН підтвердив, що ще при Президенті Вікторі ЮЩЕНКУ йому передавали настійне прохання з Банкової «стримати запал», лякаючи фізичною розправою. Про це він просто «доповів генпрокурору, оцінивши загрозу». У свою чергу тодішній генпрокурор (Олександр МЕДВЕДЬКО), за словами Р.КУЗЬМІНА, порадив «забути цю історію і цю розмову».

Видання також відзначає, що керівник відділу зі зв`язків зі ЗМІ Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО спілкуватися на цю тему не побажав.

Як повідомляв УНІАН, газета «Сегодня» (у номері від 4 листопада) опублікувала інтерв`ю з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, який стверджує, що в Україні діє «могутня спецслужба, що займається політичними вбивствами». Екс-майор тоді заявляв, що існує реальна загроза Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ. За його словами, певні сили як усередині України, так і за її межами розробили спецоперацію з усунення Президента від влади.