У Державній податковій службі - новий голова

Указ президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Олександра КЛИМЕНКА головою Державної податкової служби України. Відповідний указ від 7 листопада розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим указом Президент звільнив О.КЛИМЕНКА з посади заступника голови Державної податкової служби України. Як повідомляв УНІАН, до цього ДПСУ очолював Віталій ЗАХАРЧЕНКО, якого Президент сьогодні призначив міністром внутрішніх справ.

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