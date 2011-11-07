Укрпрофоздоровниця планує оскаржити рішення суду щодо своєї будівлі

Господарський суд міста Києва сьогодні у повному обсязі задовольнив позов прокуратури Києва на користь Фонду державного майна України до ПрАТ “Укрпрофоздоровниця" про визнання права власності держави на адміністративну будівлю за адресою: м.Київ, вулиця Шота Руставелі, 39-41, в якій сьогодні розташовується центральний апарат “Укрпрофоздоровниці".

ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та Федерація профспілок України планують оскаржити в апеляційній інстанції сьогоднішнє рішення Київського господарського суду про витребування у державну власність виробничо-адміністративної будівлі “Укрпрофоздоровниці" (Київ, вулиця Шота Руставелі, 39-41). Про це повідомив сьогодні УНІАН представник у суді Федерації профспілок України Микола СТЕЦЬКО.

За його словами, "суд мав повністю формальний характер, без мети дослідження якихось доказів, реальні докази так і не доказувалися, не досліджувалися судом". Про формальний характер суду, на думку представника ФПУ свідчить і те, що всі клопотання відповідача були відхилені судом.

М.СТЕЦЬКО також зазначив, що винесене судом рішення під час його зачитування у суді вже було було підшитим до справи. На його думку, це може свідчити, що вирок по данній справі готувався заздалегідь.

"Фактично цим судовим рішенням, як й іншими винесенними останнім часом подібними судовими рішеннями, визнається, що ніякого майна у профспілок не може бути, що вся власність профспілок - це власність держави", - зазначив М.СТЕЦЬКО.

Як повідомляв УНІАН, представники ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» подали на минулому судовому засіданні низку клопотань, жодне з яких так і не було задоволено. Одим із прохань було витребування у прокуратури міста Києва матеріалів перевірки, які стали підставою для подання позову, а також клопотання про залучення у якості третьої особи Київської міської адміністрації та Бюро технічної інвентаризації (БТІ), як органу влади й установи, які підтвердили б первинну реєстрацію та право власності на оспорювану будівлю.

Але, за словами в.о. начальника юридичного управління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Дмитра ДОВГАНЕНКА, факт перебування оспорюваного майна в державній власності залишився не доведеним, тому як прокуратурою не було надано жодних доказів в обґрунтування позовних вимог. Отже, не відомо, якими нормами законодавства буде керуватись суд при підготовці повного тексту рішення, оскільки жодним доказам, які були надані «Укрпрофоздоровницею» в судовому засіданні, не було надано належної оцінки. На думку Дмитра ДОВГАНЕНКА відповідні порушення норм процесуального законодавства ляжуть в основу апеляційної скарги.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Києва звернулася до Київського господарського суду з позовом на користь Фонду державного майна України до ПрАТ “Укрпрофоздоровниця" про визнання права власності держави на адміністративну будівлю за адресою: м.Київ, вулиця Шота Руставелі, 39-41, в якій сьогодні розташовується центральний апарат “Укрпрофоздоровниці".

В свою чергу, голова правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця" Микола СУБОТА заявив, що "дії прокуратури є неправомірними, і під час судових засідань ми відстоюватимемо позицію трудового колективу, який працює в цій будівлі". За його словами, працівники “Укрпрофоздоровниці" мають намір і надалі відстоювати свої права в суді, а також проводити мирні акції протесту. М.СУББОТА також нагадав, що сьогодні в адміністративній будівлі на вулиці Шота Руставелі, окрім безпосередньо трудового колективу, працює й правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця", яке здійснює керівництво об`єктами “Укрпрофоздоровниці" по всій Україні.

Представники "Укрпрофоздоровниці" також стверджують, що будівництво адмінбудівлі здійснювалося за власні кошти громадян, а не за рахунок державних коштів. Таким чином, на їх думку, сьогодні недоречно порушувати питання про передачу даного майна в державну власність, оскільки воно ніколи не було держвласністю.

Довідка УНІАН. Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих установ профспілок України “Укрпрофоздоровниця", засновниками якого є Федерація профспілок України і Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, є лідером ринку санаторно-курортних послуг в Україні і об`єднує більш як 80 санаторно-курортних установ, розташованих у різних кліматичних регіонах України.