Москаль: Могильов - «унтер Пришибєєв», а у Захарченка - інше обличчя

Народний депутат України від НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ очікує, що зі зміною міністра внутрішніх справ України у відомстві відбудуться позитивні зрушення.

Про це він заявив у коментарі УНІАН, коментуючи призначення Віталія ЗАХАРЧЕНКА на посаду керівника МВС.

«Це буде інше обличчя… МОГИЛЬОВ - це «унтер Пришибєєв», іншої характеристики назвати у мене немає», - сказав Г.МОСКАЛЬ, зазначивши, що В.ЗАХАРЧЕНКО людьми, з якими він працював і хто його знає, характеризувався позитивно.

«Як він себе поведе у ролі міністра, сьогодні важко сказати. У всякому разі треба було міняти обличчя міліції, оскільки за останній час суцільні «зальоти», суцільний непрофесіоналізм… У крайньому разі я не чув про нього (В.ЗАХАРЧЕНКА – УНІАН) нічого поганого», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ узгодив призначення Анатолія МОГИЛЬОВА на посаду голови Ради міністрів Криму.

Після цього він звільнив А.МОГИЛЬОВА з посади міністра внутрішніх справ. На цю посаду глава держави призначив Віталія ЗАХАРЧЕНКА, звільнивши його з посади голови Державної податкової служби.