Луценко назвав найбільшу проблему нинішньої влади

Посилення охорони державних установ є вимушеним кроком влади, щоб не визнавати безпідставності озвучених заяв про те, що населення начебто скуповує зброю для захоплення органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам через своїх адвокатів заявив екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, коментуючи відповідну нещодавню заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Найбільшою проблемою нинішньої влади завжди було те, що вона з усіх сторін оточена Україною. Страх перед новим Майданом замінює їм спинний мозок, а оточення з числа колишніх і нинішніх силовиків цим користується, розповідаючи про свою суперкорисність у нейтралізації міфічних бандитів», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Отже, за його словами, «посилення охорони – вимушений захід показухи, щоб не визнавати безпідставність озвученої страшилки «внутрішнього використання», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.