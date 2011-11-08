Новим Головою Верховного Суду може стати очільник КС Головін?
Версія Романюка
Голова Ради суддів України Ярослав РОМАНЮК вважає, що судді Верховного Суду України можуть підтримати кандидатуру нинішнього Голови Конституційного Суду України Анатолія Головіна на посаду керівника ВС. Про це пише "Закон і бізнес".
«Я б звернув увагу на роботу Голови КС Анатолія Головіна, який зумів не лише згуртувати колектив, а й підняти міжнародний статус КС. З таким професійним і життєвим досвідом, який має Головін, мені видається, що Верховний Суд підтримав би цю кандидатуру», — зазначив Романюк в ексклюзивному коментарі «ЗіБ».
Водночас він зазначив, що рішення щодо призначення нового глави найвищого судового органу Пленум ВС ухвалюватиме з огляду на програми, які запропонують кандидати. Романюк не виключає, що шанс вдруге отримати посаду Голови ВС залишається й у Василя Онопенка, який очолював Верховний Суд до 30 вересня цього року. Раніше Онопенко висловив намір вдруге балотуватися на посаду Голови ВС.
Як відомо, за новим законом «Про судоустрій і статус суддів» суддею Верховного Суду, а отже і його Головою, може стати суддя, який має стаж більше 15 років, або суддя Конституційного Суду. За словами Романюка, «сьогодні у ВС працює 47 осіб, а закон передбачає 48. Тобто є одна вакансія».