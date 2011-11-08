Попов вимагає від райадміністрацій столиці посилити роботу з благоустрою

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вимагає від районних адміністрацій столиці посилити роботу з благоустрою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, про це О.ПОПОВ заявив сьогодні під час розширеного засідання колегії міськдержадміністрації з питань проведення благоустрою у Києві.

"Прибирати на вулицях міста, у парках та скверах треба щоденно, а не лише під час місячника з благоустрою. Сьогодні ми не ставимо крапку в питанні благоустрою міста. Це лише початок. Ви повинні щодення ретельно виконувати свою роботу. Я розумію, що неможливо за один день навести порядок там, де не прибирали роками. Але позбавити Київ сміття, зробити столицю чистою та повернути славу найзеленішого міста України – це абсолютно посильне завдання", – сказав О.ПОПОВ.

Голова КМДА наголосив, що належний благоустрій столиці є повсякденною роботою районних адміністрацій, комунальних підприємств, житлово-експлуатаційних контор тощо.

Як інформували на Колегії, за результатами проведеного місячника благоустрою перше місце посів Печерський район, друге розділили Оболонський та Шевчеківський, третє – Солом’янський, четверте - Деснянський, п’яте – Голосіївський і Подільський, шосте – Святошинський і Дніпровський, сьоме - Дарницький.