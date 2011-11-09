Азаров попередив міністрів, що вони - не на репетиції

Кабінет міністрів України раз на два тижні присвячуватиме своє засідання питанню реалізації реформ в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, відкриваючи засідання уряду.

«Ми з вами не на репетиції реформ. Всі ті претензії і вимоги, які люди висловлюють владі, це і є запит на перетворення і реальну модернізацію країни. Роботу з впровадження реформ треба прискорити. Віднині раз на два тижні уряд на засіданні буде контролювати хід виконання програми реформ», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він наголосив, що члени уряду повинні роз’яснювати хід виконання реформ суспільству, працювати з громадянськістю.