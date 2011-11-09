Соціологи: Студентів влаштовує корупція у вузах

Лише 5% студентів відповіли ствердно на запитання, чи погоджуються вони боротися з корупцією у вищих навчальних закладах.

Такі дані соціологічного опитування в ефірі ток-НЕшоу «Київський форум» оприлюднила директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина БЕКЕШКІНА.

«Коли ми вивчали хабарництво у вищих навчальних закладах, то виявилося, що третина студентів Києва, а так приблизно і по всій Україні, так чи інакше задіяні у корупційних послугах», – зазначила вона.

За інформацією експерта, 60% студентів пояснили причини корупційних діянь тим, що «простіше дати хабар, ніж вивчити». На тиск і вимагання викладачів поскаржилося лише 20% опитаних.

Серед інших проблем, що хвилюють українське студентство, за словами І.БЕКЕШКІНОЇ, на першому місці стоїть занепокоєння щодо майбутнього працевлаштування. На другому – нестача коштів на проживання.

«І лише третім студенти назвали якість знань. І мені здається, що це одна з основних проблем. Тому що, коли ми питаємо у студентів, що вони вважають хорошою роботою і чи збираються вони працювати за спеціальністю, то лише третина дає ствердну відповідь, третина працюватиме, якщо там буде нормальна оплата. А серед киян найбільше тих, хто не збирається працювати за спеціальністю. Це 17% – більше, ніж по Україні загалом», – зазначила соціолог.

«Але коли ми питаємо, що треба для того, щоб мати хорошу роботу, то серед киян найбільше тих, хто вважає, що для цього треба мати в першу чергу гроші і зв’язки», – сказала І.БЕКЕШКІНА.

Ефір ток-НЕшоу «Київський форум» був присвячений темі: «Портрет київського студентства: які проблеми найбільше хвилюють сучасну молодь (якість вищої освіти, стипендія, нестача місць у гуртожитках, працевлаштування, оплата за навчання, тощо)».