Альона Вінницька, гурт «Гаванна» та ”Mad heads xl” презентують офіційний гімн футбольних вболівальників

12-00 - Відбудеться презентація офіційного гімну вболівальників українських футболістів «Україно, вперед!» у виконанні Альони Вінницької, гурту «Гаванна» та "Mad heads xl". Ініціатором створення нового музичного твору виступила компанія «Київстар» – Титульний спонсор національної та молодіжної збірних України з футболу . У презентації та прес-конференції візьмуть участь: Альона Вінницька, Гурт «Гаванна», Гурт "Mad heads xl", Роман Стратійчук, продюсер студії Marmelade film; Ігор Литовченко, президент компанії «Київстар» (торгово-розважальний комплексі «Глобус», Майдан Незалежності, 3-я лінія, кав’ярня „Кофе Хаус”). Збір об 11-30 за адресою: ТРК «Глобус», 3-я лінія, на 1-му поверсі біля кав’ярні „Кофе Хаус” . Потрібна акредитація. Телефони: 496-97-75(78), 8-067-2424129, e-mail: lesia.grushkivska@brandnew.com.ua.