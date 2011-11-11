Договір про зону вільної торгівлі СНД уклали на невизначений термін

Договір про зону вільної торгівлі СНД укладено на невизначений термін. Про це йдеться в ст. 25 Договору, опублікованого на сайті уряду.

«Цей Договір укладається на невизначений термін», - говориться в документі.

Разом з тим, кожна зі сторін, якими є країни - члени СНД, має право вийти з цього Договору, направивши депозитарію письмове повідомлення про такий свій намір не пізніше, ніж за 12 місяців до виходу, і врегулювавши фінансові та інші зобов`язання, що виникли за час дії цього Договору.

Договір набуває чинності після ратифікації документа парламентами країн - сторін Договору після закінчення 30 днів із дати одержання депозитарієм СНД усіх підтверджуючих документів.

За взаємною згодою сторін до цього Договору можуть бути внесені зміни і доповнення, що є його невід`ємною частиною

У разі виникнення спірних питань між сторонами Договору, вони вирішуються шляхом двосторонніх переговорів. У разі недосягнення згоди, спір може, за вибором першої сторони, бути передано на розгляд Економічного Суду СНД, якщо обидві сторони є учасницями Угоди про статус Економічного Суду СНД або комісії експертів.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 р. у Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн - членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього впродовж цього року.

Того ж дня М.АЗАРОВ висловив надію, що підписаний договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.