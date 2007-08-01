Лавринович вважає указ Ющенка теоретично законним

Початок виборчої кампанії залежить від рішення, яке має прийняти Центральна виборча комісія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, коментуючи сьогоднішній указ Президента.

«Якщо вважати абстрактно теоретично цей указ законним, то завтра з`являється право у політичних партій висувати своїх кандидатів і ЦВК може оголосити про початок виборчої кампанії. Практично завтра ми побачимо рішення ЦВК, якщо воно буде», - зазначив міністр.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ ухилився від конкретної відповіді на запитання, чи вважає Мінюст указ Президента законним, давши зрозуміти, що у міністерства є сумніви з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, глава держави своїм указом від 31 липня вніс технічні зміни в свій останній указ про призначення дострокових парламентських виборів. Указ було підписано 31 липня, а сьогодні він опублікований в офіційному віснику Президента. Таким чином, цей указ набуває чинності з сьогоднішнього дня. За словами заступника глави Секретаріату Марини СТАВНІЙЧУК, видання нового указу пов`язане з тим, що відповідно до норм законів дострокові парламентські вибори мають відбутися через 60 днів після рішення Президента про розпуск парламенту. Також М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що метою видання нового указу є узгодження питань, які виникли у зв`язку з неоднозначністю початку виборчого процесу. Тепер, за словами М.СТАВНІЙЧУК, новим указом чітко визначена дата початку виборчого процесу і закріплено, що він починається 2 серпня.