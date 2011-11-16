"Свобода" вимагає відставки губернатора

Понад 50 активістів ВО "Свобода" пікетували Рівненську облдержадміністрацію, вимагаючи звільнення з посади її голови Василя БЕРТАША.

Як передає кореспондент УНІАН, вони заявили, що до такого кроку їх змусив інцидент з підпалом автомобіля керівника рівненської міської організації «Свободи», депутата міської ради Олексія БУЧИНСЬКОГО 11 листопада у центрі Рівного. Тоді невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю на автомобіль. Усю провину за інцидент і зволікання з розслідуванням ВО «Свобода» покладає на місцеву владу на чолі з губернатором.

Мітинг під стінами ОДА тривав майже годину. За цей час до його учасників ніхто з керівників області не вийшов.

«Ми будемо робити спробу передати наше звернення Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ, щоб він зробив відповідні кадрові зміни в Рівненській області», - заявив журналістам керівник облорганізації ВО «Свобода», депутат облради Олег ОСУХОВСЬКИЙ.

Голова облдержадміністрації В.БЕРТАШ прокоментував ситуацію Рівненському інформаційному порталу OGO.ua: «Я не можу сам себе звільнити, це може зробити той, хто призначив - Президент України. Хоча, думаю, реальна мета цього заходу - не моє звільнення, а майбутні вибори до Верховної Ради. Бо набагато легше здобувати рейтинг і голоси виборців криками «ганьба» і гаслами, ніж будувати школи, ремонтувати дороги і створювати робочі місця для людей».