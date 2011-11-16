У Хмельницькому сьогодні протестували 4 тисячі людей

Сьогодні у міжрегіональному мітингу Всеукраїнської акції «Вперед!» на майдані Незалежності у Хмельницькому, під стінами обласної ради, взяли участь більш як 4 тисячі людей.

Про це УНІАН повідомили організатори акції.

Виступаючи на мітингу, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що на мітинг зібралися найсильніші і найсміливіші люди, які не бояться висловлювати своє невдоволення влади.

«Тут зібралися ті, хто не боїться сказати владі «Стоп!», заявити про те, що ми є, ми живі і не піддаємося на жодні політичні провокації. Сьогодні саме на ваших плечах лежить уся відповідальність і весь тягар економічної ситуації, яка склалася в Україні. Сьогодні саме від вашої підтримки залежить майбутнє України. Або ми будемо мовчати і слухати чиновницьку брехню, або ми заявимо на всю країну, що ми сильні і ми – переможемо», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона нагадала, що 1 грудня відбудеться загальнонаціональний страйк «Переоблік влади», який має продемонструвати, на що здатні громадяни.

«Ми доб’ємося перезавантаження влади, зробимо їй переоблік. Ми не дозволимо, щоб людей сьогодні робили жебраками і залежними. 20 років назад 1 грудня відбувся Всеукраїнський референдум, на якому громадяни України обрали незалежність. 1 грудня цього року ми повинні заявити владі, всьому світові, що ми не згодні з тим, що відбувається в країні. Настав час обирати – або ти борешся з цією владою, або ти з нею співпрацюєш і готовий вмирати тихо, мовчки і в повній убогості», – зазначила вона.

У свою чергу, начальник штабу Всеукраїнської акції «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ підкреслив, що в результаті мітингів протесту по всій країні відбудеться становлення громадянського суспільства.

«Ми повинні перестати довіряти нинішній владі, ми повинні контролювати будь-яку владу. Нам 20 років різні політики показували свої програми, в яких вони обіцяли світле життя. Ми не віримо нікому: ні тим, хто були, ні тим, хто збирається пробратися у владу. Ми говоримо, політикам, що як представники громадянського суспільства будемо вас контролювати і не дозволимо знущатися над Україною і нашим народом», – заявив А.ПАНАЕТОВ.

Як зазначили організатори акції, мирному перебігу мітингу спробували перешкодити спеціально завезені на площу прихильники Партії регіонів. Вони вивантажилися з автобусів і почали скандувати гасла на підтримку губернатора Василя ЯДУХИ і Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, намагаючись спровокувати протистояння з учасниками акції протесту. Ситуацію врятували представники правоохоронних органів, які відтіснили прихильників влади під стіни будівлі облдержадміністрації і не дозволили розгорітися конфлікту, зазначили організатори акції «Вперед!».