Янукович каже, що корупціонерам уже «дають по руках»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що чиновники-корупціонери вже відчувають на собі дію нового антикорупційного законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.

«Його (нове законодавство) все більше відчувають ті, хто робив свій бізнес на бюджеті й шукав собі місце на тих посадах, де це можна було робити», - зазначив Президент.

Безумовно, додав глава держави, боротьба з корупцією викликатиме спротив корумпованих чиновників. «Це не буде подобатись чиновникам, яких відлучають від солодких місць і дають по руках», - зазначив він.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що боротьба з корупцією спрямована на детінізацію економіки. «Тіньовий капітал - це фундамент для зловживань, корупції та порушення інших законів. Це заважає життю людей у нашій країні», - наголосив він.

«Яка частина суспільства займається корупцією? Фахівці кажуть, це не більше 5%. Але за рахунок кого ці 5% живуть? За рахунок всіх інших 95%, які платять податки», - підкреслив Президент.

Крім того, глава держави зупинився на питанні покращення якості життя людей. Він підкреслив, що це питання має залишатися одним із пріоритетних напрямків роботи влади.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, йдеться, зокрема, про розбудову інфраструктури в регіонах, вдосконалення системи житлово-комунального господарства і реформи в цьому напрямку, оптимізацію тарифної політики.

«Це розвиток регіонів. Коли ми кажемо – інфраструктура, це означає реформа системи охорони здоров’я, освіта, дороги... Це господарство, яким ви будете опікуватися», – наголосив Президент.