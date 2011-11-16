Могильову вдвічі збільшили зарплату

Кримський парламент встановив надбавки до посадового окладу голови Ради міністрів Криму Анатолія Могильова.

Відповідне рішення депутати прийняли сьогодні, 16 листопада, на пленарному засіданні сесії парламенту, передає ТСН.

Зокрема, в документі уточнюється, що прем`єру автономії встановлена надбавка за 1-й ранг держслужбовця (після присвоєння рангу у встановленому порядку).

Крім того, йому належить надбавка за вислугу років у розмірі 40% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень у розмірі 15% посадового окладу.

Більше того, Анатолію Могильову передбачена щомісячна премія у розмірі 60% посадового окладу, а також виплата один раз на рік матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі не вище середньомісячної заробітної плати.

Дане рішення підтримали всі 77 парламентаріїв, що брали участь у голосуванні.

Нагадаємо, 7 листопада президент України Віктор Янукович призначив Анатолія Могильова на посаду голови Ради міністрів АР Крим.

Верховна Рада Криму на позачерговому засіданні 8 листопада призначила Могильова головою Ради міністрів Криму. За це рішення проголосували 76 депутатів з 80, що брали участь у голосуванні (всього в Раді 100 парламентарів).