Власенко: Тимошенко для дочки - хвора, а для слідчих - здорова

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що дочку лідера «Батьківщини» Євгенію КАРР не пускають в СІЗО до матері, однак слідчі дії продовжують проводити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив сьогодні журналістам.

«Не зважаючи на гучні заяви керівництва податкової міліції Державної податкової служби про те, що нібито вони не проводять слідчих дій, вони проводять слідчі дії», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, вчора протягом чотирьох годин двоє слідчих у камері СІЗО проводили слідчі дії з Ю.ТИМОШЕНКО. С.ВЛАСЕНКО наголосив, що відповідно до позиції європейського суду з прав людини зазначені дії тлумачаться як тортури.

За словами С.ВЛАСЕНКА, всі заяви представників податкової, що подібні тортури не здійснюються, є інсинуацією. «Вони вважають, що якщо голки під нігті не заганяють, то тортур немає, якщо людину фізично не б’ють, то тортур немає. Але коли людину, яка вже чотирнадцятий день не встає з ліжка і щодо якої немає встановленого медичного діагнозу, допитують, то, на моє глибоке переконання, це є тортури», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він також наголосив, що вчора керівництва СІЗО в чергове не допустило до Ю.ТИМОШЕНКО її дочку Є.КАРР. Говорячи про свій допуск до Ю.ТИМОШЕНКО, С.ВЛАСЕНКО зауважив, що це сталося тільки завдяки тому, що він є захисником у цій кримінальній справі.

«Євгенія робить усе, щоб побачити Юлію Володимирівну, однак має при цьому перешкоди, які вона не може здолати. Тобто для неї ТИМОШЕНКО хвора, а для слідчих ТИМОШЕНКО здорова, і з нею можна проводити слідчі дії», - сказав С.ВЛАСЕНКО. При цьому він додав, що керівництво СІЗО щодня виписує дозвіл слідчим на проведення слідчих дій.

За словами С.ВЛАСЕНКА, сьогодні, з 14.00, слідчі дії знову будуть продовжуватися і такі дії будуть тривати кожен день.