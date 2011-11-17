Королевська вирішила удосконалити знання української

Голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА подарувала Острозькій академії до Дня студента чотиритомний «Словарь української мови» за редакцією Бориса Грінченка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, вона привітала студентів Національного університету «Острозька академія» зі святом. «Майже все, що зроблено в Україні, зроблено молодими. І я вірю, що разом ми зможемо серйозно змінити ситуацію в країні. Я вірю, що нове покоління українців - незалежних, з абсолютно новою ментальністю - зможе зрушити гори», - сказала вона, виступаючи перед студентами.

Народний депутат додала, що планує саме в Острозькій академії покращити свою українську мову і розглядає цей університет як один із вишів, який буде рекомендувати своїм дітям для здобуття вищої освіти. «Я обов`язково приїду до Острозької академії, щоб удосконалити своє володіння українською мовою і говорити в парламенті так само гарно, як кажуть в Острозі», - зазначила вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вручила ректору академії Ігорю ПАСІЧНИКУ 4 томи «Словаря української мови» та пообіцяла, що буде відстоювати інтереси Острозької академії у Верховній Раді.

У свою чергу, ректор подарував Н.КОРОЛЕВСЬКІЙ книгу з історії Острозької академії, яка ще не надійшла у продаж.

Також Н.КОРОЛЕВСЬКА відвідала замок князів Острозьких, у якому зараз розташований Острозький краєзнавчий музей.

16-17 листопада Н.КОРОЛЕВСЬКА перебуває з робочою поїздкою у Хмельницькій та Рівненській областях.

*** «Словарь української мови» за редакцією Бориса Грінченка - це чотиритомний перекладний російсько-український словник, вперше виданий в 1907-1909 роках. Словник збирався протягом 46 років (1861-1907) редакцією журналу «Кіевская Старина». Борис Грінченко остаточно його упорядкував і додав низку власних матеріалів. Словник мав великий вплив на становлення української літературної мови та правопису і налічує близько 68 000 слів.