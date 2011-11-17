Ландік поспілкується зі своєю жертвою в суді

Сьогодні в Ленінському райсуді Луганська почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно Романа ЛАНДІКА, який побив дівчину.

Як передає кореспондент УНІАН, йому пред`явлено звинувачення за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Р.ЛАНДІК зі звинуваченням не згоден, називає його чистою вигадкою і має намір оскаржити звинувачення в повному обсягу.

У свою чергу, постраждала Марія КОРШУНОВА із заявленим звинуваченням погодилася повністю.

У суді вже відбувся її допит, М.КОРШУНОВА відповіла на питання прокурора і адвоката.

Після перерви в засіданні вона даватиме відповіді на питання Р.ЛАНДІКА.

М.КОРШУНОВА, як і раніше, висловилася за те, що Р.ЛАНДІК не має перебувати в СІЗО. Мотивувала вона свою думку тим, що у нього народилася дитина, і він має бути з сім`єю.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Він був оголошений в розшук і затриманий у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадіювали з Росії до України для притягання до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що Р.ЛАНДИК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.